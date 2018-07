Ricorso Roma contro squalifica Pallotta

ROMA, ROMA, 20 LUG - 20 LUG - La Roma farà ricorso contro i tre mesi di sospensione comminati oggi dall'Uefa al presidente James Pallotta per le sue dichiarazioni post Roma-Liverpool, semifinale di Champions disputata il 2 maggio. Lo apprende l'Ansa. Il club capitolino cercherà di far valere le sue ragioni spiegando che il presidente, nel dopo-partita, se l'era presa 'a caldo' col delegato Uefa e in privato, mentre pubblicamente non aveva fatto commenti sulla direzione di gara. Tra l'altro, sull'account in inglese del club il presidente, una volta appresa della squalifica, aveva ironizzato sulla decisione Uefa scrivendo "se non mi è permesso di andare negli spogliatoi, dove farò il messaggio pre-partita?".