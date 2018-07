Fiorentina,conquistiamo Europa sul campo

MOENA, 20 LUG - "In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti anni". Così la Fiorentina ha commentato la sentenza del Tas che ha ribaltato la decisione della UEFA e riammesso il Milan in Europa League. Una sentenza che ha lasciato amarezza e rabbia nel clan viola e tra i tifosi. Fra questi Rita Antognoni, moglie dell'ex campione viola e attuale club manager della Fiorentina, che su Facebook ha postato un duro sfogo. "Io non so se la Fiorentina meritasse l'Europa, ma quello che so è che la legge non è uguale per tutti, non hanno messo tutto questo tempo per decidere se mandare la squadra viola in C2. Ma che giustizia c'è? Fate allora come vi pare! Uno schiaffo a tutte le regole!".