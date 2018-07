Milan, assemblea per rinnovo cda

MILANO, 21 LUG - Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, sono i nuovi membri del Cda del Milan che verrà nominato nella prima assemblea dei soci sotto la nuova gestione di Elliott, da poco iniziata in sede. All'ordine del giorno ci sono la revoca degli amministratori e la nomina dei nuovi. A quanto si apprende, resta invariato il numero dei consiglieri, otto, fra i quali dovrebbero essere confermati solo Marco Patuano e Paolo Scaroni, destinato a diventare il nuovo presidente. Secondo le indiscrezioni, non farà quindi più parte del Cda Marco Fassone (presente in assemblea) l'ad scelto dal precedente proprietario, il cinese Li Yonghong.