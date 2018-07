De Laurentiis,ora più bello battere Juve

NAPOLI, 21 LUG - "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo il campionato italiano è ancora più intrigante. Pensate che bello battere la Juventus con Ronaldo dentro, perchè poi qualcuno ci riuscirà". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Sky Sport da Dimaro. "L'asse del calcio spagnolo ora si è spostato in Italia - ha detto il patron azzurro - tra Carlo Ancelotti e Ronaldo. E' stata una mossa molto intelligente di Agnelli prendere CR7, perché sarebbe stato difficile stimolare i tifosi andando avanti con Allegri e con la stessa squadra. Questa è stata una grande trovata, è stato davvero bravo". De Laurentiis ha raccontato ancora di quando Jorge Mendes, il procuratore di Ronaldo gli propose l'idea di prenderlo: "Mi colpì alla finale degli Europei con il Portogallo, quando lui dalla panchina incitava più dell'allenatore i suoi compagni. Mendes mi chiese cosa ne pensassi, io gli risposi che mi piaceva ma che non era un'operazione per le tasche del Napoli. Non potevo mettere in crisi la società".