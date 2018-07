Accordo Sky-Perform per contenuti Dazn

MILANO, 23 LUG - Sky, che ha i diritti tv in esclusiva di 244 partite di Serie A, ha annunciato un accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di "accedere in maniera vantaggiosa" ai contenuti di Dazn, incluse le altre 116 gare del campionato di A e tutta la Serie B. "E' un accordo molto importante - ha detto Matteo Mammì, responsabile diritti, produzione e canali di Sky Sport durante la presentazione della nuova stagione di Sky Sport -: i nostri abbonati potranno accedere in maniera facile e vantaggiosa alle 3 partite di Serie A di Dazn e tutti i suoi contenuti. A livello commerciale venderemo dei ticket per accedere ai servizi di Dazn, nei prossimi giorni partiranno le offerte commerciali per i nostri abbonati. Attraverso la piattaforma Sky Q accedere all'applicazione di Dazn sarà ancora più facile, perché sarà integrata in Sky Q".