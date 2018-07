Pirlo: Felice se Leonardo andrà al Milan

MILANO, 23 LUG - "Qualora Leonardo tornasse al Milan sarei contento per lui. È una bravissima persona, un bravo dirigente e quindi porterebbe sicuramente del bene al Milan". Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti, benedice il possibile ritorno di Leonardo al Milan, in procinto di diventare responsabile dell'area tecnica. "Gattuso merita la conferma - aggiunge Pirlo - per quello che ha fatto nella passata stagione: la squadra in campo mi piaceva, ma fuori c'erano un po' di casini. Adesso, però, si sta tutto risolvendo nel migliore dei modi. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà".