Roma: portiere Olsen sbarcato in città

CIAMPINO (ROMA), 23 LUG - Lo svedese Robin Olsen, successore del brasiliano Alisson fra i pali della Roma, è sbarcato nella Capitale. Raggiunto l'accordo con il Copenaghen, per circa 8,5 milioni, il portiere è giunto in serata nell'aeroporto di Ciampino. Accolto all'arrivo dallo staff giallorosso e, dopo avere posato a favore di fotografi e cameraman con la sciarpa della Roma per le prime foto con i colori del suo nuovo club, Olsen ha risposto con ampi sorrisi, firmando anche autografi e accettando le numerose richieste di selfie, all'entusiasmo di una trentina di tifosi arrivati nello scalo romano per dargli il benvenuto. A bordo di un’auto della Roma, Olsen ha quindi lasciato l'aeroporto diretto in città. Domani le visite mediche di routine a Villa Stuart, prima di ripartire per gli Stati Uniti, dove si aggregherà alla nuova squadra in tournée.