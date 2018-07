Premio miglior tecnico,c'è anche Allegri

ROMA, 24 LUG - C'è anche l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella lista resa nota oggi dalla Fifa per il premio di 'tecnico dell'anno'. Fra gli altri nomi spiccano quelli di due campioni del mondo, da giocatori, del 1998: Didier Deschamps, che si è ripetuto da ct guidando la Francia al trionfo a Russia 2018, e Zinedine Zidane, che a maggio ha vinto la sua terza Champions consecutiva con il Real Madrid. Zidane è stato il vincitore del premio per il 2017. Della lista fanno poi parte gli altri tre ct semifinalisti ai Mondiali, ovvero Zlatko Dalic, Roberto Martinez e Gareth Southgate, e poi Pep Guardiola, che ha trionfato in Premier con il Manchester City, Jurgen Klopp, Ernesto Valverde, Stanislav Cherchesov e Diego Simeone. In totale i candidati in lizza per il premio del 2018 sono undici.