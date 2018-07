GENOVA, 24 LUG - Visite mediche a Roma presso Villa Stuart per il nuovo attaccante della Sampdoria Grégoire Defrel. Solo poche parole per il giocatore sulla sua nuova destinazione: "Sono contento", ha detto. Il giocatore e' stato prelevato dalla Roma in prestito per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 19 milioni.