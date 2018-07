Milan: Leonardo tratta Bonucci con Juve

MILANO, 24 LUG - Dietro le quinte, Leonardo già opera per il mercato del Milan, ed è impegnato nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci, che ha chiesto la cessione, tentato anche da un ritorno alla Juventus. Le prime immagini del brasiliano al lavoro le ha riprese Sky: il responsabile in pectore dell'area tecnica del Milan è stato inquadrato mentre salutava l'ad juventino Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici, dopo un incontro in un palazzo nel centro di Milano. Poco dopo, i due dirigenti bianconeri sono stati raggiunti da Giuseppe Riso, agente fra gli altri di Mattia Caldara, nell'hotel che in questo periodo usano come quartier generale a Milano. Non è escluso che le due società discutano di varie ipotesi, fra cui uno scambio fra il capitano del Milan e il difensore centrale della Juventus, sette anni più giovane. Al momento nell'affare non sarebbe coinvolto Gonzalo Higuain.