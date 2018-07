Cairo, El Shaarawy? Toro ha tante punte

MILANO, 24 LUG - "El Shaarawy è un regalo che rischi di non aprire". Cosi il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde a chi gli chiede se intende fare un regalo ai tifosi acquistando l'attaccante romanista.ß"Dobbiamo fare una squadra adatta al nostro mister, il quale mi ha detto di non prendere nuovi attaccanti", aggiunge Cairo, a margine della presentazione della nuova Lettura. Quanto alla petizione online di un gruppo di tifosi che chiedono un passo indietro al presidente del club granata, Cairo risponde: "Non l'ho seguita molto ma non credo che sia quello che pensa la maggioranza dei tifosi".