ROMA, 25 LUG - Gelson Martins è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il 23enne attaccante portoghese, che ha firmato per cinque anni, arriva dal Porto col il quale era ancora sotto contratto ma da cui si era svincolato 'per giusta causa' dopo una vertenza legale (al pari di altri suoi compagni. Per i colchoneros si tratta del quinto arrivo dopo Rodri, Adam, il francese Lemar e l'argentino Pérez. Con il Porto, Martins ha giocato 140 partite firmando 27 gol e 30 assist.