Entella, 'tribunale Figc in confusione'

GENOVA, 25 LUG - Grande rabbia in casa Entella per la decisione del tribunale Figc che, per il caso delle plusvalenze fittizie, ha punito il Cesena con 15 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione (nel caso riuscisse a iscriversi a un campionato). Una sentenza che chiude le porte al club di Chiavari al ripescaggio in serie B che si sarebbe concretizzato in caso di penalizzazione dei romagnoli di 15 punti nella stagione appena conclusa. "Un'altra sentenza che conferma lo stato confusionale del Tribunale Federale, una decisione 'farsesca' che provoca gravissimi danni alla Virtus Entella", ha detto il presidente dell'Entella Antonio Gozzi. "Si è deciso di dare al Cesena una penalizzazione di 15 punti nella stagione 2018-19 (anche se palesemente falsato è stato il campionato 2017-18), il giorno dopo lo svincolo d'ufficio di tutti i giocatori della società romagnola la cui udienza di fallimento è fissata per il prossimo 9 agosto. Insomma è stato condannato a morte chi è già morto".