'Poker Tottenham ci serva da lezione'

ROMA, 26 LUG - La notizia positiva è che Schick continua a segnare, quella negativa è che il gol del ceco non serve ad evitare il netto ko col Tottenham all'esordio nella dell'International Champions Cup. A San Diego la Roma perde per 4-1 con gli Spurs lasciando un po' di amaro in bocca ad Eusebio Di Francesco. "Siamo partiti bene nel primo tempo ma poi non mi è piaciuta la squadra dal punto di vista della compattezza, della cattiveria agonistica, loro sicuramente sono stati più brillanti di noi -spiega il tecnico giallorosso al termine dell'amichevole -. Non abbiamo giocato come avrei voluto. Nel secondo tempo la squadra mi è sembrata un pochino più compatta, anche nel lavorare bene sulle aggressioni. Potevamo fare qualche gol in più per quello che abbiamo creato, e dal mio punto di vista ne abbiamo presi un po' troppi, con troppe disattenzioni, con poca determinazione quando serviva nei momenti più importanti della gara".