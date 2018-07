Lotito, Lazio sarà competitiva

ROMA, 26 LUG - "Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi": così ai microfoni di Sky Sport il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine della presentazione del calendario della serie A. ''Immobile? A me risulta che non sia mai stato in vendita, nemmeno Milinkovic - ha aggiunto - Sicuramente alcuni acquisti di altre società hanno riportato la Serie A alla ribalta internazionale". "Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva - ha concluso Lotito - Abbiamo comprato cinque giocatori senza venderne nessuno, solo Anderson ha chiesto di essere ceduto".