ROMA, 27 LUG - Il centrocampista spagnolo David Silva ha dichiarato che l'attuale contratto con il Manchester City, in scadenza nel 2020, è l'ultimo con il club dei 'Citizens'. Il fantasista ha escluso in futuro, come rivela il Mundo deportivo, la possibilità di indossare successivamente qualsiasi altra maglia di squadre che militano nella Premier League.