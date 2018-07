Sibilia, grave ricorso Fabbricini

ROMA, 27 LUG - "E' estremamente grave che il commissario straordinario della Figc (Roberto Fabbricini, ndr)si appresti a fare ricorso al Collegio di Garanzia dello sport contro un provvedimento dell'organo di giustizia della sua stessa federazione. Ed è ancor più grave se si pensa che il commissario è stato segretario generale del Coni. Noi comunque siamo pronti ad andare fino in fondo per difendere le prerogative della Lega nazionale dilettanti". Così il presidente della LND Carlo Sibilia commenta la notizia dell'appello al Collegio di Garanzia da parte del commissario della Figc dopo che ieri la Corte federale d'appello ha 'restituito' la divisione Calcio Femminile alla Lega dilettanti annullando la delibera Figc dello scorso 3 marzo. "Ciò che ha fatto la gestione commissariale - aggiunge Sibilia - , con le seconde squadre che in concreto ce n'è solo una, e con la revoca della delibera sul calcio femminile è anche generoso dire che sia stato un flop".