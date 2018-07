Bari: Giancaspro liquidatore del club

BARI, 27 LUG - E' Cosmo Giancaspro il liquidatore della Fc Bari, società che non e' riuscita ad iscriversi al campionato di serie B per mancata ricapitalizzazione e per non aver ottemperato agli obblighi fiscali e regolamentari. E' questo l'esito dell'assemblea straordinaria, riferito da fonti interne al club. Alla riunione ha preso parte lo stesso Giancaspro, ma non il socio di minoranza Gianluca Paparesta. I calciatori sotto contratto con il Bari non sono ancora svincolati in attesa che il Coni si esprima su un ricorso proposto proprio da Giancaspro al fine di non liberare da vincoli i suoi tesserati.