U19, domani l'Italia si gioca l'Europa

ROMA, 28 LUG - Quindici anni dopo l'Italia U19 proverà domani a bissare l'impresa del 2003, quando conquistò il titolo, battendo il Portogallo, lo stesso avversario di domani pomeriggio a Seinajoki (Finlandia) e già superato 3-2 nel girone di qualificazione. "Quella di domani sarà un'altra cosa - spiega il ct Paolo Nicolato - e la nostra precedente vittoria vale zero: una finale è sempre una partita diversa dalle altre". Dopo quella sconfitta i portoghesi hanno sconfitto i padroni di casa della Finlandia e rifilato in semifinale un 5-0 all'Ucraina, giunta prima nel Gruppo B della fase a gironi. Domani dovremo aspettarci una squadra che giocherà con la voglia matta di riscattare l'unica sconfitta subita da due anni in manifestazioni ufficiali", aggiunge Nicolato. Sugli spalti del Sinajoki Stadium giungeranno domani dall'Italia il vice commissario Figc Alessandro Costacurta, il dg Michele Uva e il tecnico dell'U21 Luigi Di Biagio.