Genoa: 6-0 a dilettanti San Giorgio

GENOVA, 28 LUG - Si chiude con una vittoria per 6-0 il ritiro di Brunico del Genoa. La squadra di Davide Ballardini a due giorni dalla sfida al Cuneo ha affrontato il San Giorgio, compagine che milita in serie D. Molte le assenze tra i rossoblù tra riposi precauzionali e piccoli acciacchi in una sfida che ha visto spettatore interessato il presidente Enrico Preziosi rimasto in ritiro con la squadra da giovedì scorso. Gara decisa soprattutto nel primo tempo grazie ad una tripletta del polacco Piatek e alle reti di Gunter e Lazovic. Nella ripresa come di consueto molti cambi e Grifone alla ricerca continua del gol ma sfortunato con Lapadula che ha colpito un palo e si è visto annullare un gol per fuorigioco. All'ultimo minuto ci ha pensato l'argentino Spinelli ad arrotondare il risultato. La squadra godrà ora di due giorni di riposo prima di affrontare il terzo ed ultimo ritiro da martedì prossimo a Bardonecchia.