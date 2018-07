Lewandowski insiste,vuole il Real Madrid

ROMA, 29 LUG - Robert Lewandowski torna a far parlare di sè come possibile rinforzo del Real Madrid, che deve sostituire Cristiano Ronaldo, anche in termini realizzativi. Diversi media, nelle ultime ore, riportano che l'attaccante polacco del Bayern Monaco ha già informato i propri dirigenti di voler lasciare il club bavarese. Una fonte vicina al centravanti spiega come "il sogno di Lewandowski sia di giocare nel Real Madrid". Il Bayern, però, sembra non voler cogliere il messaggio del giocatore.