Malagò, complimenti all'Under 19

ROMA, 30 LUG - "Voglio dire un bravo ai ragazzi dell'Under 19 di calcio che, nonostante la sconfitta, hanno giocato una finale strepitosa. Hanno dimostrato che non è vero che non abbiamo i vivai e che non ci sono i giovani forti. La domanda da porsi è come valorizzare il loro talento al meglio per non vederlo sprecato". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di una conferenza stampa in Sala Giunta, all'indomani del ko dell'Italia U19 per 4-3 ai supplementari contro il Portogallo nella finale degli Europei di categoria in Finlandia.