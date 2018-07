Bayern, Lewandowski resterà qui

ROMA, 30 LUG - Robert Lewandowski resterà al Bayern Monaco. Parola del neotecnico dei bavaresi, Niko Kovac: "Robert non lascerà questo club, posso tranquillamente dire che non vogliamo venderlo", ha fatto sapere l'allenatore croato a Sky Sports a Miami dove la squadra partecipando all' International Champions Cup. Kovac ha ammesso che "è vero che Robert sta armeggiando per andare altrove, ma una cosa è ciò che vorrebbe fare lui e un'altra cosa vogliamo fare noi. Siamo noi a decidere, Robert ha un contratto, non so fino a quando (al 2021, ndr) e lo rispetterà il più a lungo possibile", ha aggiunto Kovac parlando del bomber finito sul taccuino del Real Madrid che vede in lui uno dei possibili sostituti di Cristiano Ronaldo.