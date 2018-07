Juve: anche per Dybala primo allenamento

TORINO, 30 LUG - Anche Paulo Dybala ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento della stagione. "Ciao, è di là l'ingresso?", chiede la Joya nel video postato dalla Juventus sul suo profilo Twitter. Per l'argentino, come per gli altri bianconeri reduci dal Mondiale in Russia, quello di oggi è il primo giorno di lavoro nel nuovo training center del club.