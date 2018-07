Hong Kong nerazzurra con Inter Academy

ROMA, 31 LUG - Al via Inter Academy Hong Kong, frutto di un accordo strategico tra FC Internazionale Milano, Suning Sports Group e Man Lap International Sports Group. Il progetto rientra nell'ambito del piano di sviluppo congiunto tra Inter e Suning per la crescita delle Academy nerazzurre in Cina. Presenti all'inaugurazione per l'Inter il vicepresidente Javier Zanetti, il Direttore del Progetto Inter Academy Barbara Biggi e il Technical Director Marco Monti. "E' con soddisfazione che presentiamo questo progetto che con Suning ci rende protagonisti a Hong Kong, con al nostro fianco un partner strutturato come Man Lap International Sports Group" ha dichiarato Zanetti. Inizialmente 200 ragazzi e ragazze parteciperanno al progetto nelle sedi di Happy Valley e Morse Park. Al network dell'Academy saranno collegate numerose scuole cittadine. Due i tecnici a coordinare e formare sul posto i 15 allenatori locali: Marco Monti darà il via alle operazioni tecniche, e Massimo Terenzio, che sarà a Hong Kong come Permanent Coach.