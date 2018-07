De Laurentiis interessato al Bari

BARI, 31 LUG - "C'è stato un contatto con il sindaco Antonio Decaro. L'interessamento c'è". Dal Comune di Bari confermano che anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è interessato a partecipare al bando pubblico che porterà all'assegnazione del titolo sportivo del Bari calcio, con una società che partirà dalla Serie D. De Laurentiis, che ha come consulente l'avvocato Mattia Grassani, punterebbe su una società dal nome simile a quello del Napoli (Ssc Napoli): 'Società sportiva Città di Bari'. Alle 12 di oggi si chiudono i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'Amministrazione comunale e, poco dopo, sarà diffusa una nota che certificherà il numero di proponenti per la rifondazione del club. Nei giorni scorsi si era ventilato pure un interessamento di Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs, ma dalla città piemontese confermano che c'è solo una disponibilità a collaborare con la cordata barese per eventuali partnership tecniche.