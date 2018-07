Zaza via, il Valencia va su Batshuayi

ROMA, 31 LUG - Il Valencia è alla disperata ricerca di una punta centrale, dopo che l'allenatore Marcelino ha 'liberato' Simone Zaza, che interessa da tempo al Torino. Il club spagnolo sta valutando la possibilità di ingaggiare il belga Michy Batshuayi, attualmente in forza al Chelsea. Secondo il quotidiano britannico Mirror, il Valencia è addirittura in pole position nella corsa per l'acquisto dell'attaccante, che interessa anche al Napoli, ai tedeschi del Borussia Dortmund e a un'altra squadra spagnola, il Siviglia.