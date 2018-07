Cagliari: Farias rinnova sino al 2021

CAGLIARI, 31 LUG - A un passo dall'addio a gennaio e poi anche a fine campionato. E invece Farias rinnova: prolungamento del contratto dell'attaccante brasiliano che si lega ai colori rossoblù sino al 2021. Arrivato in Sardegna nell'estate 2014, in 4 stagioni ha messo assieme 119 presenze, 30 gol e 28 assist. Un rapporto, quello con il Cagliari che sembrava compromesso. Ma le ultime partite dello scorso campionato hanno evidentemente rifatto nascere il feeling: il brasiliano è stato uno dei protagonisti della riscossa dopo che la squadra si era ritrovata al terzultimo posto a 180' dalla fine del campionato. Intanto il club ha ufficialmente presentato Bernardo Mereu: sarà il nuovo responsabile del Cagliari football academy, il laboratorio del calcio giovanile rossoblù. Mereu nella scorsa stagione era alla guida dell'Olbia (Serie C).