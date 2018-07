Coni respinge ricorso Bari,niente SerieB

BARI, 31 LUG - Il Coni ha respinto il ricorso presentato dalla F.C. Bari 1908 contro il provvedimento della FIGC che aveva escluso la squadra dal campionato di serie B. Il presidente Cosmo Giancaspro, ora liquidatore della società, aveva chiesto la sospensione cautelare del provvedimento e il conseguente blocco temporaneo dello svincolo dei giocatori tesserati. In una nota il Coni comunica di aver "respinto l'istanza cautelare invocata". Il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, che Giancaspro aveva impugnato, teneva conto "dell'inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc.", relativa debiti e ritardi nei pagamenti dei contributi. La FIGC aveva così "deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019''. Scade intanto domani alle 9.30 il termine ultimo concesso dal Comune di Bari per il rilascio dello stadio San Nicola da parte di Giancaspro.