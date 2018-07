Inter, Vrsaljko arrivato a Milano

MILANO, 31 LUG - Comincia l'avventura all'Inter per Sime Vrsaljko. Maglia rossa e cappellino in testa, il 26enne terzino croato è atterrato a Malpensa e domani svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi cinque anni. L'affare è stato intanto ufficializzato dall'Atletico Madrid, con una nota sul proprio sito. Per il croato, l'Inter pagherà 6,5 milioni di prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni.