Napoli: tifosi contro acquisto del Bari

NAPOLI, 1 AGO - "Finalmente, è una vita che Bari". Questo uno degli striscioni affissi nella notte a Napoli dagli ultrà del Napoli, che criticano la decisione del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, di acquistare il Bari. L'ufficialità della notizia è arrivata in serata e i tifosi si sono subito mossi, esponendo lo striscione all'esterno dello stadio San Paolo. Un altro striscione apparso in città nella notte e recita: "Adl, non solo il Bari, ma anche altre società, basta che vai via dalla nostra città".