Barça, per centrocampo idea Pogba

ROMA, 2 AGO - Uno tra Rabiot, Pogba e Vidal potrebbe trovare spazio nel centrocampo del Barcellona nella prossima stagione. 'Orfana' di Iniesta, andato in Giappone, e perduto Paulinho, tornato in Cina, i blaugrana hanno necessità di rimpolpare la zona mediana del campo e, stando alle indiscrezioni riportate oggi dalla stampa catalana, il ds Eric Abidal ha intensificato i rapporti con gli entourage di questi tre giocatori, ritenuti i più adatti al gioco di Valverde, con il francese dello United che, secondo Mundo Deportivo, sarebbe la prima opzione. Il campione del mondo, voglioso di lasciare il Manchester United, sarebbe stato offerto ai blaugrana dal suo agente, Mino Raiola. Ma, scrive sempre MD anche Arturo Vidal ha chance di vestire blaugrana il prossimo anno, anche se in questo caso ci sarebbe da battere la concorrenza dell'Inter che, secondo le fonti interpellate dal quotidiano catalano, "non ha ancora chiuso l'accordo" con i nerazzurri.