Israele: austriaco Herzog nuovo ct

ROMA, 2 AGO - L'austriaco Andreas Herzog è il nuovo ct della nazionale israeliana. Lo ha reso noto la Federcalcio israeliana. Cinquant'anni a settembre, Herzog ha iniziato la carriera di allenatore nel 2005 come ct ad interim dell'Austria, diventando poi vice del ct Hickersberger. Nel 2008 diventa tecnico dell'Austria Under 21, incarico che poi lascia nel 2011 per diventare vice di Jurgen Klinsmann alla guida degli Stati Uniti. La nazionale israeliana era senza allenatore dallo scorso ottobre, dopo l'esonero di Elisha Levy sollevato dall'incarico dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia. Israele non si qualifica a una fase finale del mondiale dall'edizione di Messico 1970.