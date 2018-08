Under 21, Ambrosini capodelegazione

ROMA, 2 AGO - Massimo Ambrosini diventa il capodelegazione della Nazionale Under 21. E' una delle novità annunciate dalla Figc nel giorno in cui parte la nuova stagione del Club Italia. Oltre al passaggio di consegne tra gli staff dell'Under 19 e dell'Under 20 in previsione del Mondiale 2019 in Polonia, c'è anche la novità di una donna, 43enne ex bomber della Nazionale femminile Patrizia Panico, ct della nazionale maschile Under 15, di cui Antonio Rocca sarà coordinatore. In passato Panico è stata assistente dell'Under 16, che ha guidato in un paio di amichevoli visto che il ct Daniele Zorato aveva impegni in contemporanea con l' U19. Entrano nei ranghi tecnici azzurri, con il ruolo di assistenti allenatori, Elvis Abbruscato (Under 18) ed Emanuele Filippini (Under 17).