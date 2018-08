Roma: Florenzi rinnova fino al 2023

ROMA, 02 AGO - È ufficiale il rinnovo con la Roma di Alessandro Florenzi. Il giocatore si è legato al club giallorosso per altri cinque anni fino al 2023: "Sono molto felice della decisione di Florenzi - ha dichiarato il ds Monchi - eravamo determinati entrambi a continuare insieme questa bellissima storia. Per noi Alessandro non rappresenta soltanto un calciatore importante, ma è una delle nostre bandiere".