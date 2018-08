Florenzi, legato in eterno alla Roma

ROMA, 2 AGO - "Sono veramente orgoglioso e felice di essermi legato eternamente alla mia città nella città eterna". Alessandro Florenzi saluta così il suo rinnovo con la Roma fino al 2023 ufficializzato oggi dal club giallorosso. "Ho sempre dato tutto, anche troppo per la Roma. Aver messo a volte il cuore oltre la ragione, quando c'era da fermarsi non l'ho mai fatto. E questo tante volte mi ha danneggiato", le sue parole in conferenza stampa a Boston, dove la Roma è in tournée. "Voglio essere un esempio per i giocatori che acquisteremo in futuro e che acquisteremo quest'anno - ha precisato - Io e Daniele (De Rossi, ndr) insegneremo a loro cosa è Roma".