Club A e B donne, avanti progetto Figc

ROMA, 2 AGO - Continuare il percorso intrapreso con la Figc per la crescita del calcio femminile e, in attesa della pronuncia del Collegio di garanzia del Coni, non prendere parte ad alcuna attività ufficiale organizzata dalla Lega nazionale dilettanti. Lo hanno deciso in un incontro a Milano le società di serie A e B femminile, dalle calciatrici con l'Associazione italiana calciatoti (Aic) e da allenatrici e allenatori con l'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac). "Dalla è emersa la ferma volontà di far crescere il calcio femminile. Per questo si ritiene opportuno continuare il percorso intrapreso dalla Figc. In attesa che il Collegio di Garanzia del Coni si pronunci, auspicando una decisione che ripristini la competenza della Figc ad organizzare i campionati nazionali, è stata raggiunta la decisione di non prendere parte ad alcuna attività ufficiale organizzata dalla Lnd".