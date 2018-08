Gabriel Jesus prolunga con il City

(ANSA-AP) - MANCHESTER, 3 AGO - L'attaccante brasiliano Gabriel Jesus ha prolungato di due anni il contratto con il Manchester City, portandolo fino al 2023. Jesus è arrivato al City nel gennaio 2017 ed ha segnato 24 reti in 53 le partite, contribuendo al successo del club inglese nella Premier League ed in Coppa di Lega della scorsa stagione. "Venire al Manchester City è stata la decisione migliore che ho preso nella mia vita perché qui sono migliorato come professionista e come persona", ha commentato il giocatore attraverso il sito del club. Prolungamento, ma nel Chelsea, anche per l'ala spagnola Pedro, che ha firmato un anno di estensione, fino al 2020. Pedro, 31 anni, era arrivato da Barcellona nel 2015. Ha giocato 131 partite per il Chelsea, con 28 reti.