Genoa, arriva Lisandro Lopez

GENOVA, 3 AGO - Al termine di una lunga trattativa con il Benfica e i procuratori, è arrivato a Genova il nuovo acquisto Lisandro Lopez, che ha sostenuto oggi le visite mediche all'Istituto il Baluardo. Il difensore argentino nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla società rossoblù. L'accordo prevede il prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro che scatterà alla quindicesima presenza in campionato. Negli ultimi sei mesi Lopez aveva vestito, sempre in prestito, la maglia dell'Inter e tornato a fine campionato in Portogallo era partito con il Benfica per la tourneé americana della compagine lusitana senza però mai scendere in campo proprio in attesa della conclusione della trattativa con il Genoa.