Fiorentina: Mirallas è a un passo

FIRENZE, 3 AGO - Mancano ancora alcuni dettagli per la conclusione della trattativa con l'Everton per l'acquisto dell'esterno belga Kevin Mirallas, classe 1987, ma, dalla Fiorentina, trapela ottimismo. I colloqui tra i due club sono proseguiti anche oggi e la distanza fra l'iniziale richiesta degli inglesi (10 milioni) e la proposta iniziale dei viola (5) si sta assottigliando: l'obiettivo è definire il prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato intorno ai 6-6,5. Grazie anche alla volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze e cominciare l'avventura nel calcio italiano, l'ingaggio si aggirerebbe sul milione l'anno, più bonus. Nel frattempo la squadra viola si appresta ad affrontare gli ultimi due impegni che chiuderanno la tournée in Germania e Olanda cominciata una settimana fa: domani alle 14,30 a Duesseldorf contro la formazione locale del Fortuna e domenica a Magonza nel triangolare Opel cup contro la squadra di casa e l'Athletic Bilbao.