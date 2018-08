Figc: "Format campionato è a 22 squadre"

ROMA, 3 AGO - "Le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva". Lo afferma, in una nota, la Figc, rispondendo al comunicato stampa diramato dalla Lega di B". "La Federcalcio - prosegue la nota - ha più volte rappresentato alla medesima Lega", tale situazione, spiegando che "la modifica del format può entrare in vigore dalla seconda stagione sportiva successiva alla sua adozione". La Figc "ha ribadito tale comunicazione alla Lega B, invitandola nuovamente a trasmettere le certificazioni di sua competenza, necessarie a esaminare le domande per l'integrazione dell'organico a 22 squadre".