Lopetegui "Modric continuerà nel Real

ROMA, 5 AGO - "Modric resterà qui": a gelare le aspettative dei tifosi nerazzurri è il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, nel dopo partita del match di Washington contro la Juventus: "Su Modric ha già risposto il presidente - ha risposto Lopetegui, seco0ndo quanto riportato da 'AS' - io non ho molto altro da aggiungere. Luka è un giocatore straordinario, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Ho parlato con lui dopo i Mondiali e abbiamo deciso che ci saremmo visti l'8 agosto, per iniziare a lavorare insieme e vedere se può essere presente il 15 agosto nel primo grande appuntamento della stagione" (la finale di Supercoppa Uefa contro l'Atletico, a Tallinn in Estonia, ndr). Luka è un giocatore del Real Madrid e continuerà ad esserlo, non ho dubbi. Ce lo siamo goduti e continueremo a farlo".