E.League: Sofia o Copenaghen per la Dea

BERGAMO, 6 AGO - Sarà la vincente di Cska Sofia-Copenaghen l'avversaria dell'Atalanta nei playoff di Europa League (23 e 30 agosto), ultimo step prima della fase a gironi, in caso di passaggio del terzo turno di qualificazione contro l'Hapoel Haifa. Lo ha deciso il sorteggio Uefa di Nyon. L'andata si disputerà in casa della squadra che si qualificherà nel doppio confronto tra gli israeliani e i bergamaschi. Giovedì 9 i nerazzurri saranno impegnati alle 19 ora locale (le 18 in Italia) al Sammy Ofer Stadium di Haifa, mentre il ritorno sarà il 16 (ore 20) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Copenaghen è l'ex squadra dell'attaccante atalantino Andreas Cornelius, nazionale danese.