U19, due test a settembre con Portogallo

ROMA, 6 AGO - Il nuovo corso dell' Under 19 azzurra inizia a Castel San Pietro il 7 e il 10 settembre con una doppia amichevole contro il Portogallo, appena laureatosi campione europeo della categoria dopo aver superato l'Italia nella finale disputata a Seinajoki (Finlandia) il 29 luglio scorso. Secondo quanto reso noto da un comunicato della Figc, quest'anno ad allenare gli Azzurrini ci sarà Federico Guidi, proveniente dalla stagione condotta sulla panchina della Nazionale Under 20 dove sedeva Paolo Nicolato. Un avvicendamento resosi necessario per permettere a Nicolato di seguire lo stesso gruppo che ai recenti Europei di categoria ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali Under 20 che si svolgeranno il prossimo maggio in Polonia.