Bari, consegnate chiavi stadio al Comune

BARI, 06 AGO - Cosmo Giancaspro ha consegnato le chiavi dello stadio San Nicola di Bari. Il presidente liquidatore della società Fc Bari 1908 ha lasciato oggi le chiavi della struttura sportiva nelle mani dei dirigenti comunali. "Il rilascio - si legge in una nota del Comune - è avvenuto secondo modalità bonarie". Contestualmente i dirigenti comunali hanno effettuato un sopralluogo sia negli ambienti interni sia negli ambienti esterni del San Nicola per verificare lo stato dei luoghi e hanno avviato il processo di inventariato, insieme alla società concessionaria della struttura fino a pochi giorni fa, di tutti i beni presenti. L'amministrazione comunale ha quindi assunto la guardiania dell'immobile. "Il cammino per la rinascita del calcio a Bari è sicuramente ancora lungo ma oggi abbiamo segnato un'altra tappa importante verso il futuro - ha dichiarato il sindaco, Antonio Decaro -. A meno di una settimana dall'assegnazione del titolo della squadra di calcio cittadina,il Comune rientra in possesso dello stadio San Nicola".