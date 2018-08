Morto Giagnoni,allenò Toro,Milan e Roma

TORINO, 8 AGO - Il Torino e il mondo granata piangono la scomparsa di Gustavo Giagnoni, mancato nella notte all'età di 85 anni. Tecnico di Cagliari, Milan, Roma e Torino, "apprezzato professionista del nostro calcio - si legge nel comunicato pubblicato sul sito granata - Giagnoni resterà nel cuore dei tifosi anche per la sua profonda umanità e per il temperamento sanguigno". Giagnoni fu un'icona del mondo granata, "l'allenatore con il ciolbacco" e del "tremendismo" che nel 1971-72 sfiorò lo scudetto a un solo punto dalla Juventus, con grandi polemiche. Una stagione, la sua, che gettò le basi per la vittoria del Campionato 1975/76. In carriera Giagnoni allenò anche la Roma, dal 1977 al 1979.