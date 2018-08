1/o giorno alla Continassa per Mandzukic

TORINO, 8 AGO - Primo giorno alla Continassa per Mario Mandzukic, penultimo a rientrare tra i reduci del mondiale della Juventus, a cui seguirà venerdì il francese Matuidi. L'attaccante croato, come si legge nella nota pubblicata sul sito della Juventus, "è tornato a Torino per le visite mediche al JMedical" e oggi pomeriggio prenderà parte insieme ai compagni al primo allenamento a ranghi praticamente al completo della stagione bianconera, in programma alle 17 alla Continassa.