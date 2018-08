Dembelè "Ho intenzione di rimanere"

ROMA, 8 AGO - "Ho intenzione di rimanere e sono pronto per la Supercoppa contro il Siviglia": non poteva essere più diretto Ousmane Dembelè, il talento francese del Barcellona, per chiarire la sua volontà di rimanere al Camp Nou. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei tifosi durante una trasmissione su Twitch, la piattaforma di livestreaming di eSports. Al centro delle indiscrezioni di mercato, l'attaccante blaugrana, pagato a peso d'oro un anno fa, ha ammesso che gli piacerebbe giocare con Pogba, che i compagni di squadra più divertenti sono Aleix Vidal, che però se ne è andato (Al Siviglia, ndr), Piqué e Jordi Alba" e a suo parere i tre migliori giocatori della storia sono "Messi, Zidane e Ronaldinho" e che l'argentino è il migliore del pianeta e allenandosi con lui sta facendo passi da gigante.