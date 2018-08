Calcio donne: club A e B venerdì in Figc

ROMA, 8 AGO - La Federcalcio ha inviato una lettera di convocazione alle società di Serie A e B di calcio femminile, con un invito al confronto fissato per venerdì alle ore 12:30 in via Allegri. L'obiettivo, a quanto apprende l'Ansa, è quello di illustrare ai club nel dettaglio gli intenti prefissati nell'incontro di oggi tra il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, quello dell'Aic, Damiano Tommasi e il vice presidente dell'Aiac, Luca Perdomi.