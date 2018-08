Juve, in trecento per il bentornato

TORINO, 8 AGO - Più di trecento tifosi hanno accolto questo pomeriggio alla Continassa i calciatori della Juventus nel giorno della ripresa dell'attività. Un nutrito gruppo di sostenitori juventini ha dato il bentornato ai calciatori impegnati nelle scorse settimane nella tournée statunitense, che si sono riuniti al gruppo dei reduci dal mondiale che dalla scorsa settimana si stanno allenando alla Continassa. Le forze dell'ordine, per garantire la sicurezza nella zona, sono state costrette a chiudere il transito su via Traves, dirottando il traffico in altre direzioni: troppe persone sulla sede stradale per permettere la libera circolazione dei veicoli. Accolti come al solito da ovazioni dei presenti i calciatori bianconeri, che oggi riprendono l'attività a ranghi completi, se si esclude il francese Matuidi.